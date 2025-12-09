８日、ワーデフール氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／戴天放）【新華社北京12月9日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、ドイツのワーデフール外相と北京で会談した。８日、ワーデフール氏と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者／戴天放）