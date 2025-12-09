9日朝、愛知県高浜市の国道でトレーラー同士の追突事故があり、2台とも炎上しました。ケガ人はいませんでした。警察と消防によりますと、9日午前6時すぎ、高浜市湯山町2丁目の国道419号で「車が燃えている」などと通報が相次ぎました。燃えていたのはトレーラー2台で、国道を走行していた1台が路上に停車中の1台に追突して炎上し、火が燃え広がったものとみられています。それぞれの運転手は自力