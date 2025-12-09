チロルチョコとギンビスが手を組んだ新しいお菓子「チロルチョコ＜アスパラガスビスケット＞」が12月15日から全国のセブン-イレブンで発売されます。長年愛され続けるギンビスの「アスパラガスビスケット」と、チロルチョコのコラボが実現！カリっとした食感と優しい甘みが絶妙に融合したこの商品は、まさにお菓子ファン必見です。また、パッケージには遊び心満載のミニアスパラくんが登場し、食べるたびに楽しさも倍増！