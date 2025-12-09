８日午後１１時１５分頃、青森県東方沖を震源とする地震が発生し、青森県八戸市で震度６強を観測した。気象庁によると、震源の深さは５４キロ、地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）は７・５と推定される。同庁は９日午前２時、地震の規模がより大きな「後発地震」が発生する可能性が相対的に高まったとして、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表した。１６日午前０時までの１週間、住民に対して特別な備えを求める