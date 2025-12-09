日本テレビの杉原凜アナウンサー（29）が9日までに自身のインスタグラムを更新。一日警察署長の制服姿を披露した。ストーリーに「埼玉県警察本庄署の一日署長を務めさせていただきました！」と書き出すと、制服姿で敬礼をするショットをアップ。「イベントにお越しくださった皆さまありがとうございました」と感謝を記した。