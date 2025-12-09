【明治安田J1リーグ】鹿島アントラーズ 2−1 横浜F・マリノス（12月6日／メルカリスタジアム）【映像】鹿島監督の「神トラップ」鹿島アントラーズの鬼木達監督が、大一番でまさかの“神トラップ”を披露。話題となっている。鹿島は12月6日、明治安田J1リーグ第38節で横浜F・マリノスとホームで対戦。勝利すれば優勝が決まる大一番を2−1で制し、9年ぶり9度目のJ1リーグ優勝を飾った。この試合でFWレオ・セアラの2ゴール、FW