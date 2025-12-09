将棋の福間香奈女流六冠が、出産予定日前後のタイトル戦を事実上不戦敗とする規定の見直しを求め、日本将棋連盟に要望書を送った。9日、代理人弁護士への取材で分かった。出産するかどうかを自ら決める権利の制約に当たるとしている。