9日午前、群馬県渋川市で軽自動車が用水路に転落する事故がありました。車は流され、現在も見つかっていないということです。警察によりますと、9日午前8時半ごろ、近隣住民から「軽自動車がフェンスを突き破って水路に転落した」などと110番通報がありました。水路は水深が数メートルあり、車は流されたとみられ、いまだに見つかっていません。転落した車には、運転手1人が乗っていたとみられるということです。今後は水路の水を