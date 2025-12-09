ジャーナリストの峯村健司氏が9日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。今月6日、ヘグセス米国防長官が各国に対し、防衛額の増額を求めたことについて解説した。今年6月、米・国防総省が日本を含むアジアの同盟国に対し、防衛費をGDP比5パーセントに引き上げる必要があるとの認識を示した。また今月6日には、ヘグセス米国防長官が同盟国に防衛費の増額を求めることを強調した。このタイミン