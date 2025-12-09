9日夜、青森県で最大震度6強を観測する地震があり、35人がけがをしました。【映像】地震発生の瞬間（各地の様子）気象庁によりますと、9日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とする最大震度6強の地震が起きました。総務省消防庁などによりますと、これまでに北海道で10人、青森県で22人、岩手県で3人がけがをしたということです。午前1時前後には、岩手県の久慈港で70cmの津波を観測するなどしました。北海道から岩手県