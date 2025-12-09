中国商務部の凌激副部長兼国際貿易交渉副代表はこのほど、ドイツ自動車工業会（VDA）のミュラー会長および欧州自動車工業会（ACEA）会長でメルセデス・ベンツ・グループ取締役会長のオラ・ケレニウス氏とそれぞれビデオ会談を行い、双方は中独および中欧の自動車産業とサプライチェーン協力について意見を交わしました。凌激副部長は、ドイツおよび欧州の自動車工業会が引き続きその影響力を発揮し、欧州委員会が中国側と歩み寄り