あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。【今週のお悩み・第187回】毎週、人生相談を楽しく拝見させていただいております。G1を中心に馬券購入しています。基本穴馬狙いですが、 ここ最近のG1は上位人気決着が多く、ハズレが続きげんなりしています。本命党の方が当てるのを横で指をくわえて見ているよ