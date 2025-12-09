きょう（9日）午前11時前、岡山県浅口市金光町で、車がカーブミラーに衝突し、運転手が重体です。 警察によりますと、午前10時55分ごろ、浅口市金光町須江付近の道路交差点で、軽乗用車が交差点を越えて道路左側のカーブミラーに衝突しました。この事故で運転手が病院に搬送されましたが、意識不明の重体だということです。