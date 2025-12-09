『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した花城奈央（右）と渚のん（左）実写恋愛シミュレーションゲーム『敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘』から、花城奈央（はなしろ・なお）×渚のんの奇跡のコラボグラビアが、12月8日（月）発売『週刊プレイボーイ51号』で実現。仲良しすぎるふたりの息ぴったりなカットに胸キュン必至！【写真】花城奈央と渚のんのコラボグラビア＊＊＊【ペア撮ならではの距離感に注目！】――今回、テ