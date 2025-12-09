ヤンキースは日本人選手との契約は2014年の田中将大以来なし西武からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す今井達也投手について、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」はヤンキースが獲得に動く可能性を分析した。同メディアは以前、ヤンキースが今井の獲得を目指していると報じた。「彼らは2014年のマサヒロ・タナカ以来、日本人選手と契約していない。今オフシーズン、その状況を変えたいと考えている