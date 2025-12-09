ソフトバンクは9日、ジョナサン・モレノ内野手（18）の入団を発表した。育成選手契約で背番号は「174」。キューバ出身で、右投げ右打ち。U―18（18歳以下）代表にも選出された。球団を通じ「日本一のチームと契約でき、とても嬉しいです。最初に声をかけてくれたのがソフトバンクホークスでしたし、国際大会やキューバリーグにまで見に来てくれたことが自分のモチベーションになっていました。日本でプレーすることが子どもの