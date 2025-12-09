今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『食べるのがへたくそ娘猫、お肉食の特訓をする』というねこかますさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）2024年6月に我が家の娘猫となった琥麦。 優等生猫の琥麦ですが、なぜか好物のお肉を食べるのがへたくそなので特訓をすることにしました。﻿2024年6月から投稿者のねこかますさん宅で暮らす猫の琥麦ちゃん。その性質は優等生猫ちゃんとのことです。爪