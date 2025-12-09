新大阪駅付近の新御堂筋で、逆走していた原付バイクが乗用車と衝突し、バイクを運転していた男性が死亡しました。９日午前６時ごろ、大阪市淀川区西中島の国道４２３号（新御堂筋）で「事故しているのを見た」と通行人の男性から１１０番通報がありました。警察によりますと、新御堂筋の２車線ある側道を北向きに走っていた乗用車に、北から南に逆走していた原付バイクが衝突したということです。この事故で、原付バイク