レッドソックスのアロルディス・チャプマン投手（37）が来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、イギリス代表の予備名簿に入ったと8日（日本時間9日）、全米野球記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。同記者は「いくつかの書類手続きがまだ残っているが、レッドソックスが許可を出せば、彼はこの大会に参加する計画」と記した。キューバ出身のチャプ