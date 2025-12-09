危険運転致死傷罪の見直しに向けた議論を進めている「法制審議会」で、法務省はきょう、数値基準の試案を示しました。【写真を見る】危険運転致死傷罪の見直しに向け数値基準の試案示す法務省法務大臣の諮問機関「法制審議会」の部会では、悪質な運転による死傷事故を適正に処罰するため、危険運転致死傷罪の見直しに向けた議論を進めています。これまでの部会では、適用の曖昧さを解消するために「飲酒運転」と「高速度」で数値