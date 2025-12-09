関西出身４人組ボーカルグループ「ＴＨＥＦＲＡＮＫＶＯＸ」（フランクボックス、通称フラボ）が１２月１４日に大阪・なんばＨａｔｃｈでワンマンライブ「必死のパッチ！なんばハッチ！〜叶えたります！大阪城ホール〜」を行う。フラボは、２０２３年にデビューして以来、優しくも力強い歌声と、エールを送るような歌詞で人気になった。今回の公演は最大級のライブハウスとなる（収容人数は約１５００人）。リーダーで