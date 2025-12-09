【モデルプレス＝2025/12/09】フリーアナウンサーの鷲見玲奈が12月7日、自身のInstagramを更新。新しい髪型を披露した。【写真】35歳元テレ東アナ「美しさレベチ」と話題の新ヘア◆鷲見玲奈、ヘアカット＆ヘアカラーでイメチェン鷲見は「すこーしだけ髪を切ってもらい、色もいい感じに」とヘアカットとヘアカラーを施した艶やかなショートボブの髪型を披露。「またしばらく伸ばしてみようかなー？と思っています！」と綴った。◆鷲