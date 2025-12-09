鹿児島市交通局はインフルエンザの感染が広がり、運転士の確保が困難だとして、市電のあさって11日木曜と12日金曜の平日ダイヤを100便減らし、土曜ダイヤで運行すると発表しました。 県内ではインフルエンザの感染者数が増加していて、県内全域に流行発生注意報が出ています。 こうした中、鹿児島市交通局では96人の運転士のうち、5人がインフルエンザに感染し、さらに体調不良で5人が休んでいて、平日ダイヤを運行するために必