三豊警察署 香川県三豊市の病院で、95歳の入院患者の左肩付近を殴った疑いで、看護師の女（55）が逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは、この病院に勤務する看護師の女（55）です。 警察によると、女は、2025年10月23日午前10時ごろこの病院で、95歳の入院患者の両手首を押さえて、左の肩あたりを平手で殴打するなどの暴行を加えた疑いが持たれています。女性患者にけがはありませんでした。 警察の調べに対