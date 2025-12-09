アジア株FOMCタカ派化を警戒韓国SKハイニックス「投資注意銘柄」指定で下落 東京時間11:10現在 香港ハンセン指数 25654.80（-110.56-0.43%） 中国上海総合指数 3920.94（-3.14-0.08%） 台湾加権指数 28284.62（-19.16-0.07%） 韓国総合株価指数 4134.40（-20.45-0.49%） 豪ＡＳＸ２００指数 8612.30（-12.14-0.14%） アジア株はまちまち、米FOMCへの警戒感が高まっている。 今