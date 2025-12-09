ドル円一時156円台回復、FOMCタカ派化警戒このあと植田日銀総裁 ドル円は一時156.04円付近まで上昇、1週間ぶりに156円台を回復した。その後は伸び悩んでいる。今週の米FOMCでは3会合連続利下げが予想されるが、依然として高いインフレやデータ不足により来年は緩和ペースを減速させるのではないかとの見方が広がっている。 きょうは植田日銀総裁の発言が2回ある。1回目は14時半から衆院予算委員会に出席する。