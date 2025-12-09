ドジャースのロバーツ監督は、日本時間9日、MLBのウインターミーティングに参加し、大谷翔平選手のWBC出場について言及しました。大谷選手は、日本時間11月25日、来年行われるWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)への出場を表明。これを受けロバーツ監督は、大谷選手の出場法について、「正直わかりません。ご存知の通り、翔平は自分の体調に非常に気を配っています。でも多分、彼は単に打撃に専念するつもりだと思います。で