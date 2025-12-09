群馬県富岡市の妙義山（１１０４メートル）で確認された山林火災は９日も延焼が続き、陸上自衛隊のヘリコプター３機が消火活動を進めている。県によると、焼失面積は８日昼頃には８ヘクタールほどだったが、９日朝までに２２・８ヘクタールに拡大した。近くに民家はないが、麓の住民は不安な一夜を過ごした。富岡市妙義町諸戸の男性（６９）は「はじめは１か所からの煙に見えたが、左右、下へと燃え広がって心配だ」と話した。