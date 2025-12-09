ＤｅＮＡ前監督の三浦大輔氏が８日、自身のインスタグラムを更新。「次はこのチームの監督をやります！」と記し、背番号１８の青ユニホーム姿の写真を投稿した。「その名も『リーゼントスターズ』投手もやります！ヨ・ロ・シ・ク！！」と続け、ハッシュタグを付けて「＃草野球」「＃プレイングマネージャー」などと説明した。ユニホーム姿の三浦氏に対してフォロワーからは「かっこいい最高のチームですね」「さすが番