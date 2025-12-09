8日夜遅くに青森県で最大震度6強を観測した地震から一夜明け、県営名古屋空港では9日、青森便をキャンセルする旅行客の姿もみられました。青森空港発着便を運航している県営名古屋空港では、地震から一夜明け、欠航やダイヤの乱れなどはありませんでしたが、空港に来たものの青森旅行を取りやめた人もいました。青森行きをキャンセルした人：「来てみたんですけど、やっぱりちょっとあれだから、さっきキャンセルしたんです。