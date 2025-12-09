旦那さんのクリスマスプレゼントに「ありえない！」と思ってしまうことも。今回は、あまりにも無神経な旦那さんのエピソードをご紹介します。大嫌いな義母の…「クリスマスの日、夫から指輪をプレゼントされました。箱にも入っておらず、ケースのまま。開けたら、以前、夫が生前贈与されていた義母の指輪でした……。 夫は『これ、けっこう高いらしいんだよ』『売ろうかとも思ったけど、せっかくだしお前にやるよ』と、自慢気に私