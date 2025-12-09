ABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜午後11時17分）が番組スタートから13年目にして、初めてラジオ番組「なるみ・岡村の過ぎるラジオ」として放送されることになった。ABCラジオ「土曜スペシャル」枠で12月13日午後9時30分から1時間番組として放送される。これまでの関係でほとんどファミリー同然となったなるみ（53）岡村隆史（55）すっちー（53）が自由にトークを展開した。収録後、岡村は「何をしゃべったかも覚えてない