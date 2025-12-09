青森県東方沖を震源とする地震が8日夜遅くから相次いでいて、最大震度6強の地震では県内でも広い範囲で震度4の揺れを観測しました。気象庁は、この震源域で新たに大規模地震が発生する可能性が、平常時と比べて相対的に高まっているとして、注意を呼びかけています。青森県東方沖を震源とする地震。秋田市は震度3が観測され、JR秋田駅前の秋田放送でも、10秒以上揺れが続きました。気象庁によりますと、8日午後11時15分ごろに発生