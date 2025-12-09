湘南ベルマーレの坂本紘司代表取締役社長は9日、同日をもって辞任することを報告した。坂本氏は現役時代に湘南で活躍。2012年限りで引退して湘南のフロントに入り、2023年から代表取締役社長を務めていた。湘南は今季J1リーグ戦で19位。8シーズンにわたってJ1で戦ってきたが、無念のJ2降格となった。クラブは先月29日、坂本氏が代表取締役社長を退任し、取締役となることを発表。新たな代表取締役社長は大多和亮介氏に決ま