9日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数515、値下がり銘柄数793と、値下がりが優勢だった。 個別ではヒーハイストがストップ高。倉元製作所は一時ストップ高と値を飛ばした。日本電技、日本ドライケミカル、弘電社、ヒップ、アプライドなど36銘柄は年初来高値を更新。菊池製作所、テクノホライゾン、河西工業、岡山製紙、ダイニチ工業は値上がり率上位に買われた。 一方、住石ホールディ