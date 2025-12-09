9日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 67398-8.2 43750 ２. 日経Ｄインバ951671.45792 ３. 日経ベア２4669 1.2 142.2 ４. 楽天Ｗブル4381 -33.1 51880