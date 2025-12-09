今週は2歳牝馬の頂上決戦、第77回（GI、芝1600m）が阪神競馬場で行われる。今年は重賞ウイナーが不在の混戦模様。2戦2勝の良血アランカールや、中京2歳S2着スターアニス、アルテミスS2着ミツカネベネラに、同3着のタイセイボーグ、ファンタジーS2着ショウナンカリスといった重賞からの臨戦組に、1勝クラスを勝ち上がったアルバンヌ、ヒズマスターピースなどが頂点を目指す。そんな中、2