北海道内最大の震度５強を観測した函館市のいまの状況を伝えてもらいます。ＪＲ函館駅前です。函館市は地震から一夜明けましたけれども、建物の被害などそういった情報は入ってきていないということです。ただ、６人の方がけがをされて病院で手当を受けたという情報が入ってきています。そしてＪＲなんですけれども、函館と札幌を結ぶ特急が今朝から運休となっていました。ただ、先ほど１０時５分、特急北斗７号から運転が再開とな