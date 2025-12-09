フリーアナウンサーの川田裕美（42）が9日、自身のインスタグラムを更新。6歳・長男と3歳・長女の同時七五三を報告した。「うちの七五三はちょうど息子5歳、娘3歳で2人同時なのでどうなることかソワソワしていたんですが、（2人とも着物きてくれるかなあ、グズって大変だろうなぁと）無事にご祈祷していただき、綺麗な紅葉をバックに写真も撮れました」と愛らしい兄妹ショットを披露した。「妹は初めてのお化粧や着付けが