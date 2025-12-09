お笑い芸人のやす子さんが、12月8日夜11時15分頃、青森県東方沖で発生した最大震度6強の地震の発生から間もなく、自身のXで注意を呼びかける投稿をしました。 【写真を見る】【 やす子 】青森県で震度６強の地震発生直後にSNSで注意呼びかけ「地震大丈夫ですか!?余震があるかもしれません!!」「お風呂の水は抜かない!!」やす子さんは、地震発生から22分後の午後11時37分に、自身のXを更新し、「地震大丈夫ですか!?