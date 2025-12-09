地震の影響により青森県と岩手県では、約480軒で断水が起きています。【映像】地震発生時の様子国土交通省によりますと、9日午前6時の時点で、青森県の七戸町と階上町、岩手県の軽米町で合わせて約480軒が断水しているということです。地震の影響で水道管が破損したことが原因とみられています。（ANNニュース）