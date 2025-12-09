スキーフリースタイル・モーグルのW杯第2戦が8日（現地時間）、フィンランド・ルカで行われ、2022年北京五輪銅メダリストの堀島行真（27、トヨタ自動車スキー部）が80.58で2位。前日に行われた開幕戦で優勝を飾り、2戦連続の表彰台となった。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催予選を全体2位の79.01で通過した堀島は、決勝の1本目は80.33をマーク。2本目で80.58をマークするも、予選全体ト