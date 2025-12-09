熊本市の路上で10代の女子生徒2人にペットボトルに入った液体をかけたとして、30代の男が逮捕されました。 女子生徒に けがなどはありません。 暴行の疑いで逮捕されたのは、熊本市東区花立の33歳の無職の男です。 この男は、11月24日午後3時ごろ、熊本市中央区水前寺公園の路上で、10代の女子生徒2人と、お互いに自転車ですれ違った際、ペットボトルに入った液体をかけた疑いが持たれています。 女子生徒２人は、近くの交番へ