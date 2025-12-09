俳優の土屋太鳳（30）が6日、Instagramを更新。ドラマのオフショットを公開すると、夫でダンス＆ボーカルグループ「GENERATIONS」の片寄涼太（31）がリアクションした。【映像】土屋太鳳と片寄涼太の2ショットや親子ショット2023年1月に片寄と結婚を発表し、この年の8月に第1子の誕生を報告していた土屋。Instagramでは、神戸の街を散歩する姿や実家で一緒に寝ている様子など、我が子との日常も発信。「太鳳ちゃんのママさん姿