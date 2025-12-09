８日深夜に発生した青森県東方沖を震源とする地震では、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が初めて発表された。気象庁や内閣府によると、今後１週間で大規模地震が発生する可能性は普段よりは高いが、１００回に１回程度といい、専門家は冷静な対応を呼び掛けている。「戸惑っている人もいるかもしれないが、今後、大きな地震の発生が確定しているわけではない」。内閣府の森久保司参事官は９日未明の記者会見でこう強調した