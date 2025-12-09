ドジャースの山本由伸、佐々木朗希両投手の来年３月のＷＢＣ出場の可否に注目が集まる中、球団は慎重な姿勢を見せている。８日（日本時間９日）に米国フロリダ・オーランドで行われているウインターミーティングに出席しているブランドン・ゴメスＧＭは「今は色々なことが起こっていて、この件については少し後回しにせざるを得ないかもしれない。組織としてじっくり話し合い、選手に関する情報がもっと入ってきたらそういった話