久保建英は今季13試合で1ゴール1アシストにとどまっているスペイン1部レアル・ソシエダの久保建英は今季リーグ戦13試合で1得点1アシストを記録しているが、これは本来期待された水準からは程遠いものとなっているようだ。スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」は受難の時を過ごす久保へ「ピッチで示す時だ」とメッセージを送った。今季からセルヒオ・フランシスコ監督の下で新たなスタートを切ったソシエダだが、ここまで4勝4