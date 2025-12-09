ベネッセコーポレーションの通信教育講座「進研ゼミ小学講座」はこのほど、2025年の出来事や流行に関する小学生の意識調査を実施。小学生が選ぶ「総理大臣になってほしい女性」ランキングを公開した。 【調査結果】1位は、あまりにも“小学生すぎる”回答 堂々の1位は「お母さん」。いかにも小学生らしい結果となった。2位は「該当なし」（いない、思いつかないなど）、3位は「友達」がランクイン。4位に高市早