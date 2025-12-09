韓国俳優のシン・ハギュン（51）、オ・ジョンセ（48）、ホ・ソンテ（48）が新ドラマ「Fifties Professionals」で共演すると11月11日、現地放送局・MBCが発表した。2026年の上半期に放送予定で、僻地の島を舞台に繰り広げられるアクションコメディー。それぞれ独特なキャラクターを演じるという。 【写真】かつてのナンバーワン潜入捜査官を演じるシン・ハギュン 同作は一見平凡だが、かつては勢いのあった