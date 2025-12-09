アトレ新浦安は、人気ニット作家のNagi’s Knits 凪氏を招いた「HOLIDAY Knits ワークショップ」を、2025年12月21日(日)に開催します。ホリデーシーズンにぴったりの心温まるニットアイテムを、凪氏のレクチャーのもと自身の手で編み上げることができる特別なイベントです。 アトレ新浦安「HOLIDAY Knits ワークショップ」 開催日：2025年12月21日(日)時間：第一部 11:00〜／第二部 14:00〜（各回90分程度）場所：